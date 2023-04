Un week end da incubo sulle strade marchigiane, teatro di diversi incidenti che hanno coinvolto soprattutto centauri, con il bilancio di tre vittime e diversi feriti.

L’ultimo in ordine di tempo uno schianto avvenuto intorno alle sei nella galleria Marino sulla superstrada Ascoli-Mare fra gli svincoli di Ascoli Est e Ascoli Centro. Un giovane automobilista è andato a sbattere contro il guard rail. E’ stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Ascoli.

Uno schianto mortale è invece avvenuto sabato sera all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi lungo il tratto con direzione nord dell’autostrada A14. Ha perso la vita Daniele Marconi Sciarroni, di 54 anni, originario di a San Benedetto del Tronto ma residente a Castellalto in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Una caduta che gli è costata la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 lungo la corsia nord con direzione Ancona all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi. Per permettere i soccorsi è stato anche chiuso il tratto di autostrada tra Atri Pineto e Roseto in direzione Ancona.

Raffica di incidenti stradali soprattutto nel Maceratese, tra cui uno con conseguenze mortali, verso le 15. Sulla provinciale che collega Sant’Ilario a Fiordimonte, in territorio del Comune di Valfornace, si sono scontrati un’auto e una moto: è deceduto il 40enne conducente del mezzo a due ruote; Vinicio Aristei, nato a Foligno e residente a Terni: l’uomo viaggiava in sella alla sua Bmw insieme ad altri due amici, anche loro umbri. I tre avevano deciso di approfittare della bella giornata di sole per una gita nell’entroterra maceratese. Inutili per lui i soccorsi dei sanitari. E’ il secondo motociclista morto in due giorni in provincia di Macerata: venerdì a Camerino era deceduto un 62enne di Ancona. (https://etvmarche.it/21/04/2023/camerino-lescursione-in-moto-finisce-in-tragedia-morto-un-centauro-62enne-di-ancona/).

Altro incidente stradale intorno alle 20.30 di sabato lungo la superstrada Val di Chienti, in direzione mare, poco prima dell’uscita di Morrovalle. Un motociclista è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico. In superstrada si sono formate lunghe code di veicoli.

Nel pomeriggio, poco dopo le 14 a Recanati, un’autovettura è andata a sbattere semi-frontalmente con un bus: la conducente 40enne dell’auto è stata trasferita a Torrette per le cure del caso; incolume la figlioletta che era in auto con lei. In entrambi sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari, anche i vigili del fuoco per tutte le operazione di messa in sicurezza.