CAMERINO – Drammatico incidente, questa mattina, nel corso di un’escursione in moto nell’hinterland maceratese lungo la strada Muccese. A perdere la vita Massimo Aquilanti, 62enne dell’Anconetano ma originario di Chieti, che stava viaggiando assieme ad una comitiva di persone da Camerino verso Muccia.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe urtato sulla moto di un amico, un 66enne. Dopo l’impatto entrambi sarebbero rovinati al suolo e Aquilanti ha avuto la peggio. Immediati i soccorsi portati dal personale medico e sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’amico, invece, è stato portato all’ospedale di Torrette (Ancona) con l’eliambulanza. Non sembrerebbe in pericolo di vita, seppure sotto choc per l’accaduto. Sul posto anche i carabinieri di Camerino per ricostruire l’esatta dinamica del mortale e i vigili del fuoco.