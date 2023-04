MACERATA – Altro incidente nel weekend nero nelle strade marchigiane. L’ennesimo scontro si è verificato stamattina attorno alle 11.30 a Sforzacosta, all’uscita della superstrada Macerata Ovest. Ad avere la peggio un 68enne, la cui auto si è ribaltata dopo l’impatto con un’altra vettura. L’uomo è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, prima di essere trasportato al pronto soccorso di Macerata per i doverosi accertamenti. Sarebbe rimasto sempre cosciente.

Il conducente dell’altro veicolo, invece, è risultato illeso dopo l’impatto. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e per disciplinare il traffico, che è rimasto bloccato lungo la Provinciale per alcuni minuti con non pochi disagi per la circolazione.