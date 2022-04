ANCONA- Uno, due, tre. Ancona Matelica terribile e in 20 minuti il derby è suo. Felini i dorici sulla loro preda, la Vis Pesaro. Ferita e tramortita nella prima metà del primo tempo. Con poker servito nella ripresa.

Una partenza a razzo e con gli artigli affilatissimi di Papa e compagni che basta per conquistare gli ultimi tre punti del campionato. E ovviamente anche il sesto posto, il migliore possibile in chiave playoff, ma anche il giusto premio per la formazione di Colavitto. Che migliora sé stesso, e quanto fatto l’anno scorso col Matelica, sia per quanto riguarda i punti totali, 57, che i gol fatti, 61. Oltre chiaramente alla posizione finale.

Apre Delcarro con un’incursione centrale a tagliare la difesa avversaria e conclusione che si infila sotto la traversa. Raddoppia Sereni su centro di Tofanari. Tris di Faggioli che con un tap in ribadisce alle spalle di Farroni un destro di D’Eramo. I padroni di casa tentano larrembaggio nella ripresa, ma bomber Rolfini mette la sua firma anche stavolta per lo 0-4, salendo a quota 18 gol e laureandosi capocannoniere del girone B.

L’Ancona domenica prossima al Del Conero attenderà l’Olbia col vantaggio anche del miglior piazzamento nel primo turno dei playoff. Post season alla quale invece non parteciperà la Vis, costretta a dire addio col ko nel derby al suo sogno di fine stagione.

La Fermana perde a Chiavari in casa dell’Entella. Un gol di Barlocco a fine primo tempo e uno di Rada a inizio del secondo condannano i canarini che ora dovranno guadagnarsi la salvezza attraverso i playout dove incroceranno la Pistoiese, con lo svantaggio della peggiore posizione in classifica. Inutile il gol della bandiera di Frediani.