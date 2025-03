Tante copertine colorano Piazza Roma ad Ancona per "Coperte oltre i confini".

L'iniziativa nasce dall'incontro di Cinzia Menghini, anconetana fondatrice del gruppo facebook "Le nostre Mani scaldano i Bimbi" con l'associazione MAM Beyond borders O.D.V. La vendita delle copertine servirà per raccogliere fondi per attività di Pet Terapy all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona e per altri progetti in Etiopia.