Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, dalle ore 22:00 alle ore 4:00 circa ad Ancona, Viva Servizi effettuerà un importante intervento di ammodernamento della rete idrica nell’ambito del progetto PNRR che richiederà la sospensione dell’erogazione per poche ore.

Le vie che saranno interessate dall’intervento sono: Strada del Castellano, Strada del Fornetto, Via Alpi, Via Amato Tiraboschi, Via Appennini, Via Benedetto Croce, Via Brecce Bianche, Via Colleverde, Via della Madonnetta, Via Franco Enriquez, Via Gioberti, Via Giovanni Crocioni, Via Girolamo Ginelli, Via Monte d’Ago, Via Palmiro Togliatti, Va Pietro Ranieri, Via San Gaspare, Via Ugo Foscolo, Via Umberto Trevi.

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua fredda per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.