FOLIGNO – Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 77var “della Val di Chienti” tra Foligno e Colfiorito. Un autovettura, una Mercedes classe C, proveniente da Foligno e diretta verso Macerata è finita sotto un camion che trasportava travi in legno. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 al al Km 11+300 all’interno della galleria. Nulla da fare purtroppo per il conducente dell’auto, morto sul colpo.



Secondo i primi accertamenti l’uomo non si sarebbe accorto che il mezzo pesante aveva rallentato, a causa della strada in salita e sarebbe finito sotto il camion, rimanendo schiacciato con la propria vettura tra il carico e il pianale del mezzo pesante.



La carreggiata, in direzione Macerata tra Foligno e Colfiorito è stata temporaneamente chiusa e il traffico è stato deviato sul vecchio tracciato della Statale 77.