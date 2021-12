ANCONA – È stato necessario l’intervento dei poliziotti della Divisione Anticrimine, per per fare cessare le condotte moleste, poste in essere da un italiano nei riguardi di una donna di cui si era invaghito.

L’uomo aveva cominciato ad importunare la donna, facendosi trovare nei luoghi da lei frequentati, in prossimità della sua abitazione, alla fermata dell’autobus preso dalla stessa, nel tentativo evidente di avere un approccio nei suoi confronti. In quelle occasioni l’uomo esprimeva apprezzamenti sull’abbigliamento della donna, mettendola costantemente in forte stato di ansia ed agitazione, persino minacciata

La donna si è dunque rivolta alle forze dell’ordine e, dopo gli accertamenti, il Questore di Ancona, attraverso la Divisione Anticrimine, ha emesso a carico dell’uomo il provvedimento formale di Ammonimento, intimandogli di astenersi da qualunque forma di interferenza nella vita della vittima, pena il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.