"Dopo i gravi episodi di violenza giovanile che si sono verificati ad Ancona negli ultimi giorni, così come in altri comuni marchigiani", il consigliere regionale Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e vicepresidente della commissione Sanità e Politiche sociali Andrea Nobili, ha presentato alla Giunta Acquaroli "un'interrogazione urgente per chiedere le ragioni della dismissione dell'Osservatorio regionale sul disagio adolescenziale e giovanile, nonostante l'allarme sociale che continua a crescere".

"Lasciando decadere questo strumento, si è privato il territorio di una cabina di regia multidisciplinare, capace di integrare informazioni da scuola, sanità, servizi sociali e giustizia minorile. – afferma Nobili – Uno strumento fondamentale che aggregava dati, monitorava i fenomeni, individuava i fattori di rischio e orientava le politiche pubbliche". Nobili, quando ricopriva il ruolo di Garante regionale dei diritti, attivò nel 2019 l'Osservatorio e sui temi dell'urgenza di politiche sociali per i giovani e "ha continuato ad accendere i riflettori anche nel corso della sua campagna elettorale".

Il consigliere di Avs "domanda quindi se la Giunta intenda ripristinare l'Osservatorio e dare vita a un tavolo interistituzionale per riportare la Regione Marche in una condizione di governance seria e responsabile sui temi del disagio giovanile". "Mentre altre regioni hanno rafforzato i propri sistemi di monitoraggio, qui si è scelto di spegnere la luce proprio mentre arrivava la tempesta. Una scelta incomprensibile, e, lo dico senza giri di parole, irresponsabile. Gli episodi di violenza sono fenomeni che non nascono dal nulla, – conclude Nobili – dietro c'è un disagio crescente, che scuole, servizi sociali e operatori sanitari segnalano da tempo. Per questo ho depositato un'interrogazione chiedendo alla Giunta perché si sia rinunciato a uno strumento così prezioso"