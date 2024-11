Danni e disagi nella notte a causa del vento che ha soffiato forte nelle Marche, causando in particolare la caduta di alberi su strade e problemi a linee elettriche: i vigili del fuoco hanno effettuato nella sola mattinata di oggi oltre 75 interventi, concentrati principalmente nelle province di Macerata e Ancona per fronteggiare i danni causati dalle forti raffiche di vento. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione di alberi caduti sulle strade, la messa in sicurezza di rami pericolanti e la liberazione di linee aeree ostruite da vegetazione. Nella notte appena trascorsi sono stati 193 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio regionale.



Paura questa stamattina per due alberi che hanno centrato altrettante vetture in transito. La prima intorno alle 8 a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), la seconda, verso le 10, lungo la strada che collega Montegiorgio (Fermo) alle Piane di Montegiorgio. Le persone che si trovavano all’interno delle vetture non hanno fortunatamente riportato conseguenze ma solo un grande spavento. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco per rimuovere gli alberi che, cadendo, hanno bloccato la sede stradale.

Problemi anche nel Maceratese: a causa della caduta di un cavo di corrente sulla carreggiata, fa sapere l’Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 78 “Picena” dal chilometro 8 al chilometro 9 in località Urbisaglia (Macerata). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in sicurezza e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.