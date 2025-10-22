FANO – Scritte offensive e di insulto, vergate in rosso con una bomboletta spray, sono comparse oggi sui muri del centro commerciale di Sant’Orso a Fano (Pesaro Urbino).

Il primo cittadino Luca Serfilippi parla di “un gesto vile e codardo” ed esprime “sgomento”. “Chi insulta e imbratta non esprime un’idea: mostra solo ignoranza, rabbia e vigliaccheria – afferma Serfilippi -. Condanno con fermezza quanto accaduto e ribadisco che io ci metto la faccia ogni giorno, alla luce del sole, per lavorare con serietà e rispetto per Fano e per i cittadini. Ho voluto manifestare personalmente la mia vicinanza alla presidente del Consiglio Meloni, sottolineando come questo gesto nulla abbia a che vedere con Fano, una città che si riconosce nei valori del rispetto, del dialogo e del confronto democratico”.

“Chi si nasconde dietro una bomboletta per insultare le istituzioni non ha né coraggio né dignità – aggiunge Serfilippi -. Fano è una città che non si piega all’odio. Chi prova a trascinarla nel fango troverà sempre una comunità unita, orgogliosa e determinata a difendere i propri valori”.