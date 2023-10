URBANIA – Tragedia nella notte intorno alle 3.30 sulla strada statale 745, quella che da Urbania porta a Sant’Angelo in Vado. Un giovane di 19 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro un albero posto lungo a carreggiata.

Ancora in fase di accertamento le cause del tragico incidente. Al momento dello schianto il giovane era solo in auto e non risultano altri mezzi o persone coinvolte.