ANCONA – Strepitoso Gianmarco Tamberi. Gli mancava soltanto una medaglia nei Mondiali outdoor nel suo già ricco palmares. E nell’incredibile serata di Budapest il saltatore azzurro si prende quella più importante di tutte, l’oro dei Mondiali di atletica. È il primo atleta italiano a conquistare mondiale, olimpiade ed europeo.

Nella finale del salto in alto, l’italiano si avvicina all’altezza delle Olimpiadi di Tokyo (2,37) e con 2,36 vince la medaglia più importante di tutte. Soltanto lo statunitense Harrison riesce a eguagliarlo nella misura, ma Tamberi si prende il gradino più alto del podio per aver centrato la misura della vittoria al primo tentativo.

Terzo posto, a sorpresa, del favoritissimo Barshim (Qatar), l’amico con cui aveva condiviso l’oro olimpico due estati fa. “Sogno l’oro per un’impresa mai vista prima”, aveva detto riferendosi ai Mondiali. Eccola, l’impresa.

La gioia di Gimbo

“Sensazione indescrivibile, mi sento come un essere umano che batte i super eroi. In tanti avevano dubbi sul mio cambio di coach, ringrazio il mio team, ma questa vittoria è anche merito di mio padre”.

Esulta il sindaco di Ancona Silvetti

“Straordinaria impresa del nostro Gianmarco Tamberi che conquista la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023!! ANCONA SUL TETTO DEL MONDO! Orgoglio Italiano 🇮🇹”, ha scritto il sindaco Silvetti sulla propria pagina Facebook.

Il presidente del CONI Malago’

“Sei volato di nuovo lassù, per prenderti quell’oro che ancora mancava. L’ultimo di una collezione infinita. Tamberi sul tetto del Mondo nel salto in alto: gli aggettivi sono finiti, parla la storia che hai scritto. Fieri di te, Gimbo”!

Barontini in semifinale

Settima e ultima batteria degli 800 con un grande Simone Barontini, secondo in controllo dietro al canadese Arop (1’45”05) e davanti al francese Meziane (1’45”30). Di tutto rispetto l’1’45”21 dell’azzurro, che una volta superato il traguardo trova il corregionale Tamberi pronto a complimentarsi. L’Italia piazza due atleti su tre nelle semifinali degli 800, Tecuceanu e Barontini. L’atleta anconetano sarà impegnato domani nella semifinale. Intanto, alcune lui, esulta per Gimbo: “Sei campione del mondo amico. Ah già, io sono in semifinale! Ci vediamo domani alle 21.08 per sognare ancora”.