ANCONA – Accolta dal Tribunale di Ancona, la proposta di Sorveglianza Speciale del questore di Ancona Cesare Capocasa a carico di un uomo violento nei riguardi della ex convivente.

Si tratta di un 40enne di Bologna, ma da tempo residente ad Ancona, autore di una serie di condotte illecite cominciate oltre 15 anni fa e che si sono sostanzialmente protratte fino ad oggi: una escalation di reati soprattutto contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, la persona. E da ultimo, i gravi comportamenti di violenza, molestie, atti persecutori, commessi nei confronti della ex convivente, anche di fronte ai figli minorenni della coppia.

La vittima aveva già denunciato e lasciato l’uomo, ma lui ha continuato ad inviarle messaggi minatori, telefonate e offese, raggiungendola ripetutamente presso il nuovo domicilio, dove la donna si era trasferita. Comportamenti che, come emerge dalla proposta firmata dal questore Capocasa dopo un’istruttoria svolta dall’Ufficio Misure di Prevenzione, hanno messo in concreto pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, creando una grave allarme sociale, in considerazione di precedenti arresti e condanne subite. All’ultima segnalazione è seguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal gip di Ancona, e successivamente, poiché l’uomo continuava a minacciare e molestare la vittima anche tramite interposta persona, la misura degli arresti domiciliari.

Gli elementi raccolti dagli uomini della Polizia Anticrimine portano a ritenere l’inquadramento del quarantenne quale soggetto abitualmente dedito alla commissione di delitti idonei a produrre profitto e in grado di porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Considerate le condanne già riportate e l’attuale segnalazione per reati in materia di “codice rosso”, il Tribunale di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione, ha formulato un giudizio prognostico: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza durerà due anni, con il divieto di avvicinarsi alla vittima, alla residenza, al domicilio e al posto di lavoro.