MUCCIA – Inaugurato questa mattina a Muccia il nuovo centro polifunzionale, struttura realizzata dalla Croce rossa italiana, per sostenere le comunità colpite dal sisma del 2016. La struttura si sviluppa su una superficie di 500 mq ed è suddivisa in due aree: una dedicata ai servizi (ambulatori medici ed uffici) e una caratterizzata da un ambiente unico a disposizione della comunità come piazza coperta da utilizzare per eventi e manifestazioni di carattere aggregativo e sociale.

“C’è tanta voglia di ritorno alla normalità – ha detto il presidente della regione Francesco Acquaroli, presente all’inaugurazione – di investire, lo vedo nei sindaci, lo vedo nel mondo dell’imprenditoria, lo vedo, non solo nel mondo delle istituzioni, ma anche nei giovani che vogliono tornare. È quello si cui stiamo lavorando, non solo una ricostruzione materiale ma una ricostruzione economica e sociale in grado di ridare un’opportunità vera che possa sanare anche una difficoltà infrastrutturale che già penalizzava le aree interne della nostra regione e del centro Italia”.

Presenti all’inaugurazione anche Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma e il sindaco di Muccia, Mario Baroni.