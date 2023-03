Azione congiunta del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia. I militari hanno eseguito una serie di accertamenti nei cantieri edili dei territori del maceratese, in virtù delle ingenti risorse destinate per la ricostruzione post-sisma. Le ispezioni hanno interessato i comuni di Macerata, Tolentino, Caldarola e Civitanova Marche.

Le ispezioni hanno interessato soprattutto i cantieri edili di medie dimensioni. Particolare attenzione è stata posta alla normativa sul rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare ponteggi e installazione di ancoraggi degli stessi, aperture nei solai, omesse installazioni dei parapetti e violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro in genere.

L’attività ispettiva ha evidenziato l’irregolarità di tutti i cantieri ispezionati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Numerose sono state le prescrizioni contestate e le sanzioni. Nello specifico sono state ispezionate 13 aziende e identificati 38 lavoratori. L’attività di è conclusa con ammende per un totale di euro 53.240,00 e sanzioni amministrative per un totale di 6.000,00 euro.