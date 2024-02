Condanne per danno all’erario per oltre due milioni di euro: in sintesi l’attività della Corte dei Conti delle Marche nel 2023. I dati emergono in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. Durante lo scorso anno sono state 122 le sentenze pronunciate dalla corte. I fondi europei sono terreno di illeciti, in particolare quelli in agricoltura, come spiega la procuratrice generale Alessandra Pomponio.