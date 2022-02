Appuntamento a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Andrea Morandi “E’ il nostro primo meeting internazionale, sarà un’importante occasione per i giovani che sono l’energia propulsiva dello shipping, logistica e blue economy del futuro”

Andrea Morandi, Presidente YoungShip Italia

In occasione della Naples Shipping Week 2022, YoungShip Italia lancia il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della blue economy. Arrivata alla sua V edizione, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Dopo il successo dell’edizione 2021 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam dal Comune di Napoli e dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera.

“I giovani sono il futuro e l’energia pulsante dello shipping, della logistica e blue economy – ha affermato Andrea Morandi Presidente di Young Ship Italia – e sono entusiasta che YoungShip Italia organizzi il primo meeting internazionale durante la Naples Shipping Week 2022. Un evento, il nostro, che si contestualizzerà all’interno di una settimana ricca di temi che rappresentano i pilastri su cui si baserà lo sviluppo di tutta l’economia del mare nel prossimo futuro: dall’intermodalità alla geopolitica, passando per la sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e, ovviamente, fattore umano. Il meeting internazionale di Napoli sarà un’occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed esperienze”.

Costituita nel luglio 2013, YoungShip Italia è il branch italiano dell’associazione internazionale YoungShip International nata in Norvegia e che conta a livello mondiale oltre 3.000 iscritti. YoungShip Italia riunisce giovani tra i 20 ed i 40 anni che operano per ragioni di lavoro o di studio nell’ambito dell’economia e dell’industria marittima. L’associazione si propone di divulgare la cultura del mare fra i giovani per avvicinarli alle professioni marittime in tutti i suoi aspetti, un tavolo di lavoro permanente che possa far dialogare settori complementari e che hanno tuttavia poca occasione di comunicare tra loro.