Sulla nostra regione arriva l’inverno. Per la giornata di domani, sabato 21 novembre, la Protezione civile delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla valida su tutto il territorio regionale.

Allerta neve in particolare nell’entroterra, precipitazioni diffuse a carattere nevoso al di sopra dei 300 metri, al mattino soprattutto nel nord della regione, mentre nel pomeriggio precipitazioni maggiori nella parte meridionale del territorio. La neve arriverà in particolare oltre i 600 metri mentre fra i 300 e i 600 metri dovremmo avere precipitazioni miste.

Attenzione anche al vento nelle aree collinari e costiere, mentre il litorale sarà alle prese con possibili criticità legate alle mareggiate.

Segnalato anche il rischio di frane e piene dei corsi d’acqua minori, su tutta la regione, escluse le aree interne meridionali.