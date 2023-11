ANCONA – Grande successo ieri presso la sala riunioni Coni per l’incontro formativo dei tecnici marchigiani con mister Fabrizio Castori organizzato da Aiac Ancona del presidente Paolino Giampaoli e Aiac Marche in collaborazione con Fenimprese Ancona con il patrocinio di Sport e Salute.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Coni Marche Fabio Luna, di Ivo Panichi presidente Lnd, dal presidente Aiac Marche Gianluca Dottori, Marcello Mancini presidente Aiac Onlus e dalla dottoressa Silva Mana presidente di Fenimprese Ancona. Il tema dell’incontro: “Come ci si rapporta con i metodi di lavoro, lo spogliatoio, i dirigenti e gli addetti ai lavori a seconda delle categorie” ha visto una numerosa presenza di tecnici a partire da Massimo Gadda (ex secondo ai tempi del Cesena), Andrea Bruniera, Marco Alessandrini e Riccardo Bocchini (attuale vice allenatore di Castori all’Ascoli) tutti con un trascorso nella dorica.

Poi è toccato all’ospite d’onore prendere la parola e rispondere alle domande del moderatore dell’incontro Massimo Boccucci. Un fiume in piena il tecnico di San Severino che ha raccontato in quasi un’ora e mezza gran parte della sua carriera. Dalle sue origini, come ha iniziato, alle tante gioie e passando anche ad alcuni momenti meno fortunati svelando aneddoti non conosciuti.

Per chi si è perso questo interessante incontro, potrà leggere il suo libro “la storia di Mister promozioni” (Minerva edizioni) scritto da Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci.