CARTOCETO – Scoperto e multato per 600 euro mentre era intento a cercare tartufi, la scorsa notte, in località Ripalta. È finito così nei guai un tartufaio, sorpreso dai carabinieri forestali di Pesaro e Urbino in compagnia di un cane alla ricerca del pregiato tubero.

La sanzione, salatissima, è relativa al fatto di avere agito in orari non consentiti, con ritiro del tesserino di idoneità alla raccolta per la sua trasmissione al Comune di Cartoceto, in qualità di autorità amministrativa competente.

L’operazione è stata possibile grazie ad accurate indagini e ai numerosi appostamenti eseguiti dai carabinieri forestali. La ricerca di tartufi è assolutamente vietata in ore notturne e al di fuori dei periodi consentiti dalla normativa regionale.