ANCONA – Dal 21 al 23 ottobre il Bola Padel Next, circolo di Padel situato in via Umani Giorgio 6 – Ancona, ospita le Final Four della serie B, manifestazione riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis volta a mettere in competizione 4 club sportivi di padel per determinare quali di essi si qualificheranno per la serie A. Sono attesi gli atleti dei 4 club, il relativo staff, ufficiali, familiari e alcuni spettatori, per un totale stimato inferiore ai 150 partecipanti. La manifestazione segue il seguente programma orario:

-Venerdì 21 ottobre h 12:00 – 19.00 circa

-Sabato 22 ottobre h 09:00 – 17:00 circa

-Domenica 23 ottobre h 09:00 – 17:00 circa