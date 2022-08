ANCONA – Stava facendo il bagno nelle acque del Passetto quando, nei pressi della seggiola del Papa, ha accusato un malore non riuscendo più a nuotare. Per sua fortuna alcuni bagnanti sono intervenuti e sono riusciti a portarla in spiaggia. E’ successo questa mattina e lei, una donna di 75 anni, ora è in ospedale.

Tra i bagnanti intervenuti anche un medico rianimatore ed un infermiere dell’Inrca: entrambi si trovavano in spiaggia e non ci hanno pensato due volte ad entrare in acqua per salvare la donna. A quel punto la 75enne è stata portata nella vicina postazione della Croce Gialla di Ancona, adiacente allo stabilimento Valentino. La signora è stata poi caricata in ambulanza e portata all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Grazie al tempestivo intervento dei suoi soccorritori non è in pericolo di vita.