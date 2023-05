I Vigili del fuoco sono intervenuti in tarda serata nell’entroterra pesarese per soccorrere l’autista di un camion precipitato per oltre 10 metri in una scarpata. L’incidente risaliva a diverse ore prima, ma l’allrme è scattato in serata perché nessuno era stato testimone dell’accaduto.

Sul posto sono intervenute due squadre VVF di Pesaro Urbino, che hanno soccorso il conducente, rimasto incastrato per ore nel veicolo, affidandolo al personale medico del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso di Pesaro.

Sul posto la Polizia Locale.