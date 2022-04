Ancona conferirà al tenore Jonas Kaufmann il Premio “Corelli100”, istituito nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della nascita di Franco Corelli. Kaufmann è l’artista che, più di ogni altro, oggi rappresenta l’interprete corelliano di riferimento a livello globale. Kaufmann, che sta per tornare al Teatro San Carlo di Napoli per la rappresentazione della Tosca, sarà ad Ancona domenica 24 aprile, per ricevere il premio nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana. Alle ore 18.00 è previsto un incontro in cui l’artista dialogherà con Alberto Mattioli, critico musicale e saggista, dopo che il giornalista Fabio Brisighelli avrà introdotto le testimonianze video di Franco Corelli. Molte testate internazionali hanno diramato la notizia. Lo stesso tenore ha annunciato la sua presenza nel capoluogo marchigiano sui social, ritenendosi onorato di essere il vincitore della prima Edizione del Premio “Corelli100”.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.