ANCONA – Aveva trascorso alcuni giorni fuori casa, senza però avvisare la convivente. Non appena rientrato a casa, è arrivata la reazione della compagna.

Violenta lite di coppie nella serata di ieri in zona Brecce Bianche ad Ancona. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti della Questura di Ancona insieme al personale sanitario, impegnato nel soccorrere l’uomo, che è stato poi trasportato al locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

Gli agenti, al loro arrivo, hanno tentato di ricostruire le cause del litigio, anche per far calmare gli animi, arrivando così a scoprire come motivo scatenante il comportamento dell’uomo, rimasto fuori casa diverse notti senza avvertire