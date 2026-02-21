JESI – Grave incidente nel tratto della Strada Statale 76 della Val d’Esino compreso tra l’uscita Jesi Centro e Cingoli, in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha urtato il new jersey finendo poi sulla carreggiata opposta. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza.

L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con code chilometriche e traffico completamente congestionato in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia, impegnati nei soccorsi, nei rilievi e nella gestione della circolazione.