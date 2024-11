ANCONA – Sono oltre 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco in tutte le Marche per i danni causati dal vento che ha spazzato la regione. Le chiamate dei cittadini principalmente sono arrivate per chiedere la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. Proprio per la presenza di alberi pericolanti, è stata temporaneamente chiuso un tratto di Strada statale 76 Val d’Esino tra Apiro Mergo e Serra San Quirico.

Ma nonostante l’alto numero di chiamate e richieste d’intervento, non si sono registrati particolari danni ad abitazioni o mezzi né persone ferite. L’allerta meteo arancione per vento forte che ha interessato la giornata odierna è stata estesa dalla protezione civile regionale anche per la giornata di domani con raffiche che raggiungeranno il grado di tempesta violenta nelle zone montane, tempesta nelle zone collinari e burrasca forte o burrasca nelle aree basso collinari e costiere delle aree centosettentrionali della regione.