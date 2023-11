OSIMO – Dopo la morte di Giulia Cecchettin, nel mese dedicato a contrastare la violenza sulle donne, inviano il loro messaggio la madre e Daniele Maiorano, fratello di Ilaria, la 41enne di Osimo uccisa a bastonate dal marito l’11 ottobre del 2022.

“Ormai ogni tre giorni purtroppo muore una donna, anche mia sorella è stata vittima di femminicidio, ammazzate dal marito, dall’ ex compagno o fidanzato. Ma deve cambiare la mentalità di certi uomini, chiamarli uomini è una parola grossa. Perché l’amore non è possesso. La donna non è un oggetto ma un soggetto che appartiene solo a se stessa e nessun altro. Bisogna che trovino una soluzione per fermare questo massacro. È ora che si inizi dalla scuola fin da piccoli con l’educazione all’ affettività e soprattutto dalle famiglie a dare certi insegnamenti per come comportarsi, ed eliminare la cultura del possesso e rispettare di più le donne”.

Ilaria venne uccisa dal marito Tarik El Ghaddassi che era ai domiciliari. Il dramma si consumò nella stessa casa dove c’erano anche le figliolette della coppia di 5 e 8 anni.