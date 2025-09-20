ANCONA – Ci sarebbe una svolta sul giallo di Loreto, relativo al cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un’abitazione in via Altotting 4.



In nottata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ancona, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Osimo e della Stazione CC di Loreto, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un 37enne, originario di Erba ma residente nel palazzo. Si tratta del compagno della proprietaria del garage, dove è stato trovato il cadavere.



La vittima è Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto. Si indaga sul movente dell’omicidio, tra le piste quella della droga. L’uomo fermato, che si trova nel carcere di Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida, ha precedenti penali, la compagna invece sarebbe estranea ai fatti.