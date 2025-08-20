NUMANA -L’alga tossica colpisce anche Numana. Il comune ha emanato in queste ore un divieto di balneazione nello specchio d’acqua corrispondente al punto balneazione IT011042032001 (Numana Alta, nella foto il tratto interessato)



Il sindaco Tombolini ha firmato l’ordinanza che vieta balneazione e stazionamento nel tratto in questione dopo le analisi condotte dall’Arpam che ha rilevato “la presenza di alga Ostreopsis Ovata per quantità pari a 49.040 cellule al Litro in colonna d’acqua”.



Dunque stop a bagni e stazionamento nell’area interessata, ma non solo. il comune raccomanda “a chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce – pescato sul posto – prima del consumo e di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona citata”



Il contatto o l’inalazione della Ostreopsis Ovata è potenzialmente tossico per l’uomo, può provocare in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse, raffreddore, vomito ed episodi di dermatite.