Calano i nuovi positivi, dopo due giorni sopra quota 200, ma continuano a salire i ricoverati e, dopo diversi giorni a zero vittime, si registra un decesso. Il bollettino delle ultime 24 ore consegna una situazione da zona bianca per le Marche, ma il contagio resta.

L’Anconetano guida i nuovi contagi

Sono stati 156 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, il 18,5% dei tamponi molecolari analizzati (156 su 842) e il 4,7% degli antigenici (21 su 440). L’incidenza è stabile a 73,13 casi ogni 100mila abitanti.

La provincia con più casi oggi è Ancona (41), seguita da Pesaro-Urbino (35), Fermo (30), Macerata (29), Ascoli Piceno (10); sono 11 i casi provenienti da fuori regione.

Dei 156 nuovi positivi 29 sono sintomatici, 38 sono dovuti a contatti stretti con positivi, 47 a contatti domestici, 4 in ambiente di vita/socialità e 3 in ambito lavorativo; per 33 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

Ricoveri in aumento, una vittima in 24 ore

Salgono ancora i ricoverati per Covid: sono 58 (+4 in 24 ore). Restano 9 i degenti in terapia intensiva (invariati), salgono a 6 quelli in semintensiva (+1) e a 43 nei reparti non intensivi (+3). Stabili a 14 i pazienti assistiti nei pronto soccorso.

Intanto c’è una vittima registrata nelle ultime 24 ore: si tratta di un 65enne di Offida, con malattie pregresse, deceduto nella terapia intensiva di Marche Nord.

I morti nelle Marche, da inizio pandemia, sono 3.044, 1.710 uomini e 1.334 donne.