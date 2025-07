Si è inaugurato giovedì 17 luglio a Torre San Patrizio il festival estivo "Torre di Stelle. Naturalmente Fantastica!". Questo progetto, promosso dal Comune e dalla Pro Loco, mira a far vivere il borgo e il Parco di Villa Zara attraverso un ricco calendario di eventi culturali ed esperienziali rivolti a tutti, con presentazioni di libri, "Forest Bathing", laboratori creativi e passeggiate narrate, valorizzando artisti e l’associazionismo locale.

Giovedì 17 luglio, il festival ha preso il via con il "Concerto per Cornamusa e Giramondo. In viaggio con musicisti ribelli" di Maurizio Serafini, Terre di Mezzo Editore. E' stata un'occasione unica per immergersi nella musica e nei racconti che hanno ispirato il Montelago Celtic Festival. La Pro Loco ha aperto uno stand gastronomico già dalle prime ore della sera.

Il festival prosegue giovedì 24 luglio con un evento dedicato a poesia, musica e una degustazione di vini a cura dell'AIS. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Altri eventi: