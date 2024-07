ANCONA – La mattinata è iniziata con vento forte e le prime chiamate ai Vigili del Fuoco per alberi pericolanti nella zona di Senigallia. La morsa del caldo sta per cedere la presa ed è in arrivo un’ondata di maltempo che, dalla giornata di oggi, dovrebbe investire tutto il territorio regionale con piogge diffuse e, finalmente, temperature in diminuzione. Per tutta la giornata di sabato c’è l’allerta di colore giallo emanata dalla Protezione Civile su tutta la Regione per temporali. Nella mattinata sono previsti rovesci o temporali anche intensi lungo la fascia basso collinare e costiera e dal pomeriggio, dice il bollettino, i fenomeni riguarderanno le zone collinari e montane sempre a carattere sparso, in esaurimento nella seconda metà del pomeriggio.