ANCONA – Coronavirus, un nuovo decesso nelle Marche, si tratta di una donna di 92 anni di Fermo. Calano a 14 i ricoveri negli ospedali, ma sono 54 i positivi al covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore dal servizio sanità, con un tasso incidenza cumulativo su 100.000 abitanti del 22,91%

E’ il quadro dell’andamento del contagio nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi esaminati complessivamente è 2466 di cui 1294 nel percorso diagnostico screening (positività 4,2%), 447 test antigenici del percorso screening (7 positivi da sottoporre al tampone molecolare), 1172 tamponi del percorso guariti. 17 casi sono stati registrati nella provincia di Ascoli Piceno, 13 in quella di Ancona, 10 in quella di Pesaro Urbino, e 5 rispettivamente in quelle di Fermo e Macerata mentre 4 sono da fuori regione. Dei 14 ricoverati negli ospedali delle Marche due sono in intensiva a Marche Nord, 0 in semi intensiva e 12 in reparti non intensivi. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione c’è stato un dimesso nell’ultima giornata. Cinque le persone in osservazione nei pronto soccorso. I guariti dall’inizio della pandemia salgono a 99.845 (+47).