ANCONA – Maxi incendio nella zona industriale della Baraccola ad Ancona. Le fiamme si sono sprigionate in un’azienda che si occupa di riciclaggio rifiuti, la Ds Smith recycling, in una parallela di Via caduti del lavoro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Evacuate per precauzione 3 famiglie da un’abitazione confinante. Non si conoscono le cause del rogo.