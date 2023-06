“Vigileremo sugli 80 milioni di euro di progetti per il Pnrr, affinché vengano messi a terra e su tante altre cose”.

Lo assicura Ida Simonella, ex assessore di una giunta a guida dem e candidata a sindaca per il centrosinistra, ora consigliera comunale, a margine della prima seduta dell’Assemblea nella quale sono stati eletti sostanzialmente all’unanimità il presidente Simone Pizzi (maggioranza) e il vice presidente Francesco Rubini Filogna (per l’opposizione).



Il ruolo dell’opposizione “è comunque di grande importanza.

Ora che siamo sui banchi dell’opposizione vigileremo sul patrimonio, su quello che è stato portato dalle precedenti amministrazioni, mi riferisco in particolare alla questione Pnrr, la più urgente, che quegli investimenti di 80 milioni vengano calati a terra”. “Faremo un’opposizione costruttiva, importante, anche sui valori”. Un esempio: “una consigliera comunale ha depositato un atto per la raccolta di firme per una proposta di legge per introdurre l’obbligo di fare sentire alle madre il battito del figlio, quando magari deve decidere se tenere o no il bimbo. Sono cose che ci dicono che siamo su valori assolutamente opposti. Faremo soprattutto opposizione sulla città ma anche sui valori”.

La consigliera di opposizione non risparmia frecciate alla maggioranza. “In questi giorni c’è stato parecchio teatrino per le decisioni da prendere per formare la giunta e mi pare anche per scegliere il presidente del Consiglio ma misureremo sui fatti questa giunta. Abbiamo una responsabilità verso tutti i cittadini anche quelli che hanno votato per questa maggioranza, di vedere come verranno calati a terra i programmi e su cosa bisogna portare a casa per la città”.

Silvetti ha parlato di fondi Pnrr “deludenti” per Ancona. “Questa dichiarazione è preoccupante perché le cose da fare sono veramente tante. – dice – Mi ha confortato che è stato smentito dal suo assessore Eliantonio che ha detto che quegli interventi sono di portata epocale. Mi conforta che qualcuno in giunta pensi che quegli interventi siano veramente importanti e siano una svolta per la città. Anche se siamo all’opposizione li vogliamo fortemente perché li abbiamo seguiti con tanta attenzione e devozione”.