Un altro incidente mortale sulle strade della nostra regione, ancora una volta ad avere la peggio un motociclista.

La 257 Apecchiese è rimasta provvisoriamente chiusa al km 44,960 in corrispondenza di Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, causa di un incidente tra l’autovettura e la moto.

Il motociclista, un quarantaduenne originario di Cagli, ha perso la vita attorno alle ore 11 nell’incidente che lo ha visto scontrarsi contro un’auto. A bordo della moto con lui c’era una ragazza che è rimasta ferita seriamente: soccorsa dai sanitari dell’eliambulanza, è stata porta all’ospedale Torrette di Ancona.

Nulla da fare purtroppo per il centauro. L’Apecchiese è tristemente nota per incidenti, spesso mortali. Sul posto Carabinieri e Guardia di Finanza che dovranno accertare la causa dello schianto. Sul posto anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.