ANCONA – In mezzo ad una zuffa avvenuta due giorni fa è stata anche danneggiata un’auto parcheggiata in via Menicucci. Il vetro rotto rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso. Residenti, titolari di esercizi commerciali e professionisti sono esasperati: piazza Roma nel pieno centro storico del capoluogo regionale è ormai un far west.

Ieri, nel tardo pomeriggio, un altro episodio. Da quanto si apprende c’è stato un litigio tra gruppi di giovani. Il casus belli: una carta di credito rubata da un 18enne di nazionalità asiatica ad un altro connazionale. Quando quest’ultimo ha scoperto che il 18enne stava mangiando a sbafo in un kebab è scoppiata la lite.

Arrivati sul posto, agenti e militari hanno separato il gruppo di contendenti, ma nel prendere le generalità due di loro si sono ribellati e hanno rifiutato di mostrare i documenti. Un 30enne e un 39enne, sono stati fermati e denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 18enne è stato arrestato con l’accusa dell’indebito utilizzo della carta.