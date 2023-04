A “Punti di Vista” Pierpaoli e il progetto Confartigianato per rilanciare Ancona. A seguire Don Rino Ramaccioni, il suo impegno in Africa e per le famiglie che hanno perso un figlio.

Appuntamento a partire dalle ore 22 questa sera su èTV canale 12 (conduce Maurizio Socci, ndr). Ecco alcuni passaggi salienti:

Pierpaoli (Confartigianato): “Lavoro, decoro, bellezza: l’Ancona che vorremmo”. “Le elezioni di Ancona un’occasione per rilanciare il Capoluogo: ecco la nostra idea di città per tutti i candidati”. “Ancona? Degrado, lavoro, turismo: occorre lavorare per ridarle bellezza”

Pierpaoli: “Elezioni? Non tifiamo per nessuno, se non per il bene della città. Siamo aperti al dialogo con tutti”.

Don Rino: “In Burundi l’età media è 17 anni, è il Paese più povero del mondo. Ci sono stato un mese fa, ecco cosa facciamo laggiù”. “Perché aiutare l’Africa? Per aiutare noi stessi. Per evitare le morti in mare, per farci perdonare di decenni in cui abbiamo sfruttato e impoverito l’Africa”. Don Rino e le famiglie che hanno perso un figlio: “Seguo un gruppo di genitori che hanno vissuto questo dramma. Sabato inaugureremo un luogo di pace all’Abbadia proprio per loro. Vi aspettiamo”