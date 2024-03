FALCONARA – Sky Alps è disponibile a coprire voli sulle tre rotte di continuità, ovvero Roma, Napoli e Milano. Dunque accordo raggiunto, come si evince dalle note dell’Enac, ente nazionale dell’aviazione civile.

La Regione, tramite una nota, fa sapere di aver scritto ad ENAC “di procedere alla conclusione dell’iter, incaricando la struttura regionale competente in materia, di trasmettere all’ENAC stesso, tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l’Aeroporto di Ancona. L’Enac nella giornata di ieri con una nota ha riferito che la proposta del vettore Sky Alps è ritenuta congrua e che, con una nota del 15 marzo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel carattere emergenziale della procedura, condivideva le predette proposte”.

La nuova procedura si era resa necessaria dopo la chiusura dell’accordo con il vettore Aeroitalia. Il passaggio di testimone dovrebbe cadere nel week end di Pasqua.