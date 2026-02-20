Con il raccordo delle quote tra il nuovo tracciato stradale e il vecchio a breve entrerà nella fase finale il cantiere per il completamento del nuovo sottopasso di via Roma, un’opera strategica destinata a migliorare radicalmente la mobilità urbana.

Per consentire lo svolgimento dei lavori di completamento in totale sicurezza, a partire dalle ore 14 del prossimo 21 febbraio, fino al 22 marzo, via Roma sarà temporaneamente chiusa al transito.

L’amministrazione accompagna questo importante passaggio con una campagna informativa dedicata, sintetizzata dal claim: “Ci Siamo! Nuovo sottopasso di via Roma. Il battito della città non si ferma”, un messaggio che sottolinea come, nonostante il temporaneo disagio, il cuore delle attività cittadine continui a pulsare.

Per raggiungere la frazione di Sforzacosta sono stati predisposti percorsi alternativi segnalati da apposita cartellonistica stradale. Chi da Macerata deve raggiungere la frazione può dirigersi

A) in via Roma à via Mattei à via San Francesco à via Braccialarghe à via Pancalducci à via Bramante à SP63 Maceratese à Piediripa à SR485 o in alternativa B) da piazza Indipendenza (chiesa Santa Croce) à viale Indipendenza à via Galilei àP. 108 Rotelli à S.P. 12 Consalvi à S.P. 162 Casette Verdini à via dell’Industria (Pollenza) à Casette Verdini (Pollenza).

Chi invece da Sforzacosta deve raggiungere Macerata potrà percorrere

A) SR485 à Piediripa à SP63 Maceratese à via Bramante à Via Pancalducci o B) Casette Verdini (Pollenza) à Via dell’Industria (Pollenza) à S.P. 162 Casette Verdini à S.P. 12 Consalvi à S.P. 108 Rotelli à via Galilei à viale Indipendenza à Piazza Indipendenza (chiesa Santa Croce);

È fondamentale precisare che tutti gli esercizi commerciali della zona interessata dai lavori rimarranno regolarmente aperti e saranno comunque raggiungibili e l’invito è quello di continuare a sostenere il commercio di prossimità.

Zona 1 – centro commerciale “Collevario”: se si proviene da via Roma o via Mattei percorrere via Roma come di consueto.

Zona 2 – Quartiere Collevario – via Verga:

A) se si proviene da via Spalato all’altezza di “Tutto gelato” svoltare in via Cassiano da Fabriano, via Silone, via Prezzolini, via Verga; B) se si proviene da via Roma e o via Mattei alla rotatoria di via Roma svoltare in via Pagnanelli (Eurospin), via caduti sul lavoro, via Verga.

Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale l’APM sta predisponendo le informazioni necessarie agli utenti che a breve verranno pubblicate nel sito www.apmgroup.it (tel. 0733.492152)

Per rispondere a ogni dubbio e fornire assistenza immediata, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC). I cittadini possono telefonare al numero 348.1556674 nei seguenti orari:

sabato 21 febbraio: dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

dalle ore 14:00 alle ore 19:00. da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio: dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30.

Da tenere presente che la Sala operativa della Polizia Locale resta a disposizione al numero 0733.256346, dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:30.

L’Amministrazione comunale, consapevole dei disagi che l’apertura dei cantieri comporterà inevitabilmente nella prima fase dei lavori, desidera ringraziare la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione. Si tratta di uno sforzo collettivo necessario per archiviare definitivamente un’epoca di attese forzate: l’opera metterà fine alle lunghe code e alle ripercussioni negative sulla mobilità causate dalla chiusura delle sbarre. Verrà restituita al quartiere, ma non solo, un traffico fluido e collegamenti più rapidi e senza più interruzioni.

Per informazioni, ordinanza integrale della Polizia locale, mappe dei percorsi, numeri utili, e variazioni percorsi bus Contram – Sasp informazioni https://www.comune.macerata.it/novita/sottopasso/