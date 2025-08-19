ANCONA – Crescono gli infortuni sul lavoro nelle Marche tra donne, giovani e over 60. Lo rileva il Centro studi Uil Marche, analizzando i dati Inail, che specifica come nel primo semestre 2025 sono stati 8.473 gli incidenti (+1,2% sul 2024), con le lavoratrici che rappresentano il 35% dei casi (3.018, +3,5%) e gli under 30 il 30% (2.601, +3,7%). In aumento anche gli infortuni nella fascia 60-69 anni (966 casi, +18,3%). In aumento anche i decessi, da 7 a 10.

“Gli infortuni colpiscono in maniera crescente le categorie più fragili del mercato del lavoro”, denuncia Antonella Vitale, responsabile del Centro Studi Uil Marche. I settori più colpiti sono edilizia (+10,4%), logistica e servizi. Picco di incidenti anche nella sanità (+20,7%). “L’assenza di formazione strutturata e il turn over continuo espongono i nuovi assunti a rischi superiori”, spiega Vitale.

“La sicurezza non può essere delegata alla sola responsabilità individuale – dice la segretaria generale Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – Servono investimenti in prevenzione, formazione continua e organizzazione del lavoro rispettosa dei limiti umani”.