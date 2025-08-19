MACERATA – La nuova stagione 2025/26 è partita ufficialmente con il raduno della CBF Balducci HR Macerata al palasport Fontescodella per i primi passi dell’annata che segna il ritorno in Serie A1, nonché la settima consecutiva tra massimo campionato e A2 per il club maceratese.

Tanti nuovi volti, sorrisi ed entusiasmo, al raduno presenti 12 atlete su 13: assente giustificata la schiacciatrice Nicole Piomboni, fresca vincitrice del titolo mondiale con l’Italia Under 21 e che si aggregherà al gruppo nel corso della prossima settimana. Primi passi arancioneri dunque per le palleggiatrici Asia Bonelli e Ilaria Batte, l’opposta Clara Decortes, le centrali Emma Clothier, Caroline Crawford, Alessia Mazzon e Luvovica Sismondi, i liberi Giulia Bresciani e Giorgia Caforio, e le schiacciatrici Isidora Kockarevic, Suvi Kokkonen e Natasza Ornoch.

Presente ovviamente lo staff arancionero al completo, guidato da coach Valerio Lionetti, alla sua seconda stagione con la CBF Balducci HR. Dopo le presentazioni e le parole del presidente Pietro Paolella e del direttore sportivo Maurizio Storani, spazio ai test medici e clinici di inizio stagione. Nel pomeriggio la prima seduta di pesi guidata dal preparatore atletico Gabriele Rudi, mentre in serata la cena di benvenuto che conclude la prima giornata arancionera. Appuntamento con il primo allenamento con la palla, invece, nel pomeriggio di martedì 19 agosto.

Le parole di coach Valerio Lionetti

“Oggi abbiamo mosso i primi passi, abbiamo fatto i primi test e le sedute pesi, domani inizieremo con la palla. Comunque, sarà un inizio graduale, dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile ai primi appuntamenti con le amichevoli. Adesso la prima cosa su cui punteremo è sicuramente il lavoro fisico e la parte del preparatore e dello staff medico è quella che un po’ prende un po’ il sopravvento su tutto. Piano piano, però, cominceremo anche a muovere i primi passi sul discorso tecnico e non vediamo l’ora, c’è una grande voglia di iniziare. Il compito dello staff sarà sicuramente di cercare di far diventare questa squadra un gruppo coeso nel minor tempo possibile, con la miglior resa possibile. Non sarà semplice perché i tempi sono molto ristretti, ma lavoriamo per questo. Siamo tutti molto carichi e non vedevamo l’ora di iniziare, abbiamo scelto di farlo oggi per cominciare tutti insieme, tranne Piomboni impegnata fino a ieri in Nazionale con un ottimo risultato, e per fare una progressione graduale di gruppo”.

Il libero Giulia Bresciani

“Ci siamo ritrovate questa mattina per iniziare con i test fisici e questo pomeriggio abbiamo la prima seduta in sala pesi, diamo così ufficialmente inizio in pratica a questa stagione. Sicuramente c’è tanta attesa, c’è tanto entusiasmo e speriamo che il nostro lavoro e l’intensità che metteremo in palestra porti ai suoi frutti. Il gruppo è composto da tante giovani, l’entusiasmo, la voglia di lavorare che sicuramente non mancheranno, poi sarà il campo a dire quello che saremo in grado di fare. Di certo sarà l’intensità in allenamento che ci permetterà poi di costruire una nostra identità di gruppo per le sfide e le partite che ci attendono, per cercare di ottenere il migliore risultato possibile”.