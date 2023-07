JESI – Tragedia stamattina poco dopo le 7,30 al cantiere Amazon della Coppetella dove non c’è stato nulla da fare per un operaio colto da malore probabilmente a causa del gran caldo di questi giorni, mentre scendeva dalla gru.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’operaio, 75enne originario della Campania, negli istanti del malore dei colleghi, poi dei sanitari del 118 accorsi in ambulanza. Sul posto i carabinieri per il rilievo del caso e ricostruire l’accaduto.

“Quanto accaduto è terribile – fa sapere Amazon – I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità.”

“Il Sindaco Lorenzo Fiordelmondo, e l’Amministrazione Comunale tutta, esprime cordoglio per il decesso improvviso dell’operaio specializzato, avvenuto questa mattina al cantiere interessato dalla costruzione dell’hub logistico, in zona Coppetella. Immediati sono stati i contatti con il Gruppo Amazon logical srl e con le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Si tratta di una circostanza inquadrata dall’autorità competente come un decesso avvenuto per cause naturali. L’uomo stava manovrando un mezzo da terra quando è stato colto da un malore improvviso. Alla famiglia della persona coinvolta le più sentite condoglianze”.