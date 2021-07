ANCONA – Meno tamponi eseguiti, come sempre accade nel week end, ma con tasso di incidenza totale di 20 positivi ogni 100 mila abitanti. Si guarda con attenzione a questo dato che, se dovesse arrivare a 50 in una settimana, determinerebbe il passaggio in fascia gialla per le Marche.

Nelle ultime 24 ore sono scoperti 25 nuovi casi positivi, di cui 4 sintomatici. A Pesaro il maggior numero di casi, ovvero 14. Negli ospedali si registrano invece 15 ricoverati, di cui due ormai da settimane, in terapia intensiva. Fermo a 3038 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche.