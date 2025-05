A Dragon for Life. Storie di vita, sport, sociale. Storie di sfide, ripartenze e futuro. Storie di donne, forti e coraggiose, che s'intersecano. Alcune hanno fronteggiato mari in burrasca, ma ora intravedono orizzonti nuovi. Altre si mettono in gioco, a suon di colpi di pagaia pur di aiutare e remare dalla stessa parte. Ci saranno anche due “dragonesse falconaresi”, Silvia Bizzarri e Debora Petrini, della Lega Navale di Falconara ai Campionati Mondiali per Nazioni di Brandeburgo, Germania, in programma dal 16 al 20 luglio.

I dati aggiornati parlano di 36 Paesi iscritti e ben 4.500 atleti partecipanti, a conferma che l'attività di Dragon Boat sta registrando un successo internazionale mai visto prima. Nella categoria Senior A gareggerà Silvia, portando in alto i colori della selezione azzurra. L'altro aspetto più importante di questa manifestazione è che, per la prima volta, sarà presente anche la Nazionale Bcp, formata dalle atlete operate di tumore al seno. Selezione di cui farà parte Debora.

Le due valorose dragonesse falconaresi sono guidate dal coach e responsabile tecnico Daniele Montali, presidente della Lega Navale di Falconara Marittima. L'intervista di Giacomo Giampieri durante il Buongiorno ÈTv Marche.