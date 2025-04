SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un violento incendio sta interessando lo stabilimento dell’Italservizi a Porto d’Ascoli, alle porte di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Si tratta di un’azienda impegnata nella raccolta e nella trasformazione rifiuti di attività industriali e civili.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con un ingente dispiegamento di uomini e mezzi. Presenti anche i carabinieri. Una colonna di fumo si alza dallo stabilimento, visibile e chilometri di distanza. Nello stabilimento della stessa azienda sambenedettese era avvenuto un incendio analogo il 5 gennaio del 2022 con gravissimi danni alla struttura. Anche per l’incendio in corso oggi i danni si annunciano molto importanti.

“Invito tutti i cittadini residenti in prossimità dell’area a prestare attenzione e chiudere le finestre”. E’ l’invito del presidente della Provincia di Ascoli Piceno e sindaco di Monteprandone Sergio Loggi presente davanti allo stabilimento al confine fra i comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone . “In seguito all’incendio presso la Italservizi, sono tanti i cittadini allarmati che mi hanno contattato per segnalare l’odore di bruciato anche nel centro abitato di Centobuchi. Invito tutti alla prudenza – ha aggiunto Loggi in un post sulla sua pagina Facebook – Appena avrò ulteriori notizie in merito, sarà mia cura comunicarle”.