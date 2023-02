GALLO DI PETRIANO (PU) – Stava rientrando a casa ed era a poche centinaia di metri dall’abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura ed è andato a sbattere contro un’albero adiacente alla carreggiata. Ferito in modo grave un giovane dio 20 anni, residente a Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino.



Sul posto la squadra dei Vigili dei Fuoco di Urbino che in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il giovane dalle lamiere dall’auto. Immediato l’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.