ANCONA – Dramma a Palombina poco distante dalla stazione ferroviaria, è stato ritrovato il corpo di un giovane di 22 anni riverso sui binari. A dare l’allarme intorno alle 4 della scorsa notte alcuni addetti delle Ferrovie impegnati in opere di ripristino proprio in quel tratto. L’ipotesi è che il giovane sia caduto dal cavalcavia, gli operai che hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi hanno riferito di aver sentito un rumore sordo e di essersi precipitati per vedere cosa fosse successo, trovando il corpo del ragazzo.

I soccorsi sono stati tempestivi da parte del 118, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Gli accertamenti sulla morte del ragazzo, residente con la famiglia a Falconara Marittima, sono condotti dalla Polfer. Secondo le prime informazioni, il giovane si era allontanato da casa verso le 21 di ieri sera, in stato d’agitazione, e i famigliari erano preoccupati per lui: per questo il padre del ragazzo aveva segnalato il fatto alle forze dell’ordine che lo stavano cercando. Alle 4 il tragico epilogo della vicenda con il corpo senza vita del ragazzo trovato sui binari a Palombina. La magistratura ha liberato la salma del giovane, mettendola a disposizione della famiglia per le esequie.